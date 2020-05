Dal Principato di Monaco: dal 4 maggio non servirà l'autocertificazione, ecco come saranno le fasi del 'deconfinamento'

Dal 4 maggio non serve più l'autocertificazione nel Principato di Monaco, ma con l'implementazione di una serie di 10 regole essenziali-

La presenza di gel idroalcolico disponibile ovunque, la distanza sociale nei luoghi all'aperto. E' raccomandata la maschera negli spazi pubblici e sarà obbligatoria nei trasporti e nei negozi mentre non lo saranno guanti. Il governo monegasco consiglia il plexiglass presso le casse dei negozi e verranno effettuati controlli permanenti sul rispetto degli standard per; studi medici, parrucchieri, dentisti, dove fissare un appuntamento sarà obbligatorio per evitare assembramenti nelle sale d'attesa. Vietate le riunioni pubbliche di più di 5 persone e non verranno riaperte le aree sportive e di gioco. Sotto ecco le tre fasi del 'deconfinamento' nel Principato.

Fase 1 (dal 4 maggio): in tutti i negozi è prevista la presenza di una persona ogni 4 metri quadrati, tranne caffè, ristoranti, hotel e luoghi di culto dove è prevista la distanza di 1,5 metri di distanza di sicurezza più la mascherina). Parrucchieri, saloni di bellezza o sale per trattamenti potranno operare solo su appuntamento. Prevista la continuazione delle vendite da asporto (con regolamento delle code) e la ripresa del normale servizio degli autobus. Divieto di discesa dalle navi da crociera mentre sono previste uscite autorizzate dal porto per imbarcazioni private e la ripresa parziale del traffico all'eliporto (voli privati). Infine prevista la ripresa dell'attività all'interno del Servizio Pubblico, continuando comunque a favorire il telelavoro e la videoconferenza a distanza. Tuttavia, le amministrazioni chiamate ad accogliere il pubblico riapriranno le loro porte.

Fase 2 (dall'11 maggio): ripresa dell'attività progressiva e parziale nelle scuole, favorendo le lezioni con quote d'esame e obbedendo a un rigoroso quadro di rispetto degli standard sanitari: maschere obbligatorie per insegnanti e studenti, niente mensa scolastica e nessuna lezione di sport. Il calendario scolastico è il seguente:

- 11 maggio: ritorno degli studenti delle scuole superiori

- 18 maggio: ritorno degli scolari (6°, 3° e AIS)

- 25 maggio: ritorno delle primarie (classi CP e CM2)

- tutte le altre lezioni non ritornano e continuano il lavoro educativo a distanza. Nessuna riapertura di asili nido, scuole materne e Accademia della musica.

Fase 3 (dal 1° giugno e solo se le condizioni sanitarie osservate durante le prime due fasi lo consentono): il governo è pronto a prendere in considerazione la riapertura di: ristoranti e caffè, sale da gioco, sale espositive, cinema, attività sportive (in particolare sport individuali all'aperto), spiagge e piscine e palazzetti dello sport.