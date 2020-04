Verso la 'Fase 2': il grido d’aiuto dai mercati ambulanti “C’è un senso di abbandono, vogliamo tornare a lavorare per vendere non solo la nostra merce, ma anche emozioni”

A Sanremo non si vede il mercato di piazza Eroi dal 10 di marzo. Uno stop forzato mai visto prima, un macigno sul bilancio dei tanti operatori e delle loro famiglie che ora sperano nella 'Fase 2' per tentare una flebile ripartenza. Gli ambulanti si sentono abbandonati, lasciati soli in attesa di tornare a vendere, come testimoniano le parole di Fabrizio Sorgi, rappresentante della categoria.

“Dovremmo rientrare il 18 maggio e speriamo di salvare la stagione, vogliamo tornare a vedere non solo la nostra merce, ma anche le emozioni a differenza del commercio online - ci racconta Sorgi - i Comuni ci devono venire incontro altrimenti il mercato sarà finito, servono aiuti come la concessione del suolo gratuito e la sospensione di alcuni tributi per tutto il 2021. Siamo rimasti a casa senza introiti e con le bollette da pagare, alcuni di noi hanno anche attivato dei finanziamenti e serpeggia un senso di abbandono. Se non ci danno una mano, tutti insieme faremo ripartire il Paese”.

Come verrà affrontato dagli operatori il tema della sicurezza e della distanza sociale? “Abbiamo già un distanziamento tra i banchi, dove non ci sono le distanze metteremo i teloni, e poi mascherine e guanti facendo entrare due persone per volta, sarà nostra cura non creare assembramenti - risponde Sorgi - tutto questo, però, non deve essere più che un esperimento, chiediamo di ripartire”.