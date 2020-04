Olio di CBD: cos'è?

L’olio di CBD sta avendo sempre maggiore successo di recente ed è importante conoscere le sue proprietà, il suo utilizzo e l’origine.

L’olio di CBD, acronimo di cannabidiolo si ricava dalla specie Cannabis sativa, fa parte della famiglia dei fitocannabinoidi non psicotropi, pertanto non induce assuefazione ed è presente in grandi quantità all’interno della pianta.

Come tutte le sostanze di questo gruppo anche il CBD è in grado di essere riconosciuto dall’organismo umano tramite appositi recettori, detti CB ed esplica le sue molteplici funzioni terapeutiche in varie parti dell’organismo. Favorisce l’equilibrio generale della mente e delle principali funzioni fisiologiche e per questo motivo gli studi sulle potenzialità del CBD sono in costante evoluzione.

L’olio di CBD contiene terpeni benefici per l’organismo e ha importanti proprietà antinfiammatorie, protegge le cellule soprattutto quelle del cervello dall’effetto dei radicali liberi grazie alle proprietà antiossidanti. Può risultare un valido aiuto come ansiolitico, analgesico e nel contrastare i disturbi dell’iperalgesia, anche se bisogna tenere presente che il CBD non si sostituisce alla cura medica e farmacologica prescritta.

L’olio di CBD può essere miscelato con altri “oli vettori” di alta qualità, che ne facilitano l’assorbimento e soprattutto apportano numerose sostanze benefiche aggiuntive potenziandone le proprietà. È possibile aumentare l’efficacia del CBD con le proprietà salutari dell’olio di canapa, generalmente il più utilizzato come vettore e ricco in acidi grassi omega 3 e 6, antiossidanti e totalmente privo di THC.

La somministrazione del CBD tramite fase oleosa risulta particolarmente efficace rispetto ad altre vie di somministrazione e applicato nella dose necessaria sotto la lingua permette un assorbimento più rapido grazie alla mucosa, così la sostanza è in grado di raggiungere velocemente i siti attivi.

Al contrario di ciò che si possa immaginare l’olio di canapa alimentare non presenta percentuali significative di cannabinoidi pertanto non va inteso come sinonimo di olio di CBD, può solo rappresentare un substrato vettoriale per quest’ultimo. Le percentuali aggiunte di olio di CBD possono variare da un minimo di 2,5% fino a 30% di principio attivo. Solitamente quando si prova per la prima volta questo olio è consigliabile partire da un dosaggio basso per vedere come l’organismo risponde.

Benché la normativa in materia risulti non ancora del tutto completa in molti Stati, il crescente interesse terapeutico intorno alla Cannabis sativa e ai principi attivi ricavabili dalla pianta sta portando alcuni Paesi ad adeguare e innovare la propria legislazione.

Gli studi sulle potenzialità benefiche dell’olio di CBD continuano ma intanto il suo potere calmate, antistress e di beneficio diffuso che è capace di donare all’organismo umano è indiscusso.