MGMotoStore, abbigliamento moto dei top brand in un click

Shoei casco modulare Neotec 2 . Si avvale dell’omologazione P/J, grazie alla quale è possibile circolare in assoluta sicurezza sia quando il casco è chiuso sia nella variante aperta, in modalità jet. Per la calotta esterna è stata utilizzata la soluzione AIM (Advanced Integrated Matrix). Per assicurare il massimo comfort si avvale di tre misure della calotta esterna, imbottitura centrale 3D, nonché imbottitura nell’area delle orecchie. Può contare sul Vortex Generator sulla mentoniera, che riduce in misura sensibile il rumore ed evita la presa d’aria dentro il casco.