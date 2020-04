Investire nell'epoca del Covid-19: quali i mercati più stabili?

In questo momento di emergenza sanitaria, caratterizzato dalla diffusione del Covid-19 a livello globale, sono tanti gli investitori che si interrogano su quale possa essere il futuro dei mercati azionari e su quali possano essere gli investimenti ritenuti più sicuri nei prossimi mesi. Visto il crollo del prezzo del petrolio e l’instabilità della maggior parte dei mercati azionari, la tendenza generale sembra essere quella di ripiegare su “mercati alternativi”, ovvero su quei mercati che la pandemia pare stia favorendo in questo momento storico. Di quali mercati si tratta e quali cambiamenti bisogna aspettarsi nei prossimi mesi?

L’influenza della quarantena sugli investimenti

Uno dei fattori che sta influenzando in modo radicale l’andamento dei mercati è senza dubbio l’imposizione della quarantena, che ha spinto la maggior parte delle persone a ricercare nuovi metodi per trascorrere il tempo in casa, metodi legati prevalentemente all’industria dell’intrattenimento. Di recente, infatti, sono tanti i servizi legati al settore che hanno visto crescere le loro azioni, primo tra tutti Netflix. Come riportato di recente, la piattaforma di streaming online avrebbe negli ultimi tre mesi fatto il pieno di abbonati , che sarebbero aumentati di circa 15,77 milioni in tutto il mondo. Al pari di Netflix, a beneficiare della situazione attuale sono stati anche tutti coloro impiegati nell’ambito dei beni di consumo, in particolare Amazon, ancor più impegnato nelle spedizioni, vista la tendenza dei consumatori ad affidarsi alle consegne online in questo periodo. Comprare le azioni Amazon o investire nell’industria dell’intrattenimento è la tendenza del momento tra gli investitori. Vista la crisi dei mercati azionari, puntare su ciò che la pandemia non può intaccare è uno dei pochi punti di riferimento disponibili per chi opera nel settore.

Il futuro dei servizi online

Vista la necessità di far migrare nel digitale la maggior parte delle attività che si era soliti svolgere, una buona strategia di investimento adatta per questo periodo potrebbe rivelarsi anche quella di puntare su quelle realtà che lavorano completamente da remoto, viste le minori possibilità che queste vengano intaccate dalla crisi. Secondo gli esperti del settore , a beneficiare dell’emergenza sarebbero state, ad esempio, realtà come Zoom Video Communications, impiegata non solo per le semplici videochiamate, ma anche da molti insegnanti per continuare a mettere a disposizione degli studenti le proprie lezioni. Vista l’incredibile utilità della piattaforma in questo periodo, le azioni di Zoom avrebbero subito un rialzo del 12% nell’ultimo mese. Un andamento particolarmente favorevole sarebbe stato anche quello seguito da Citrix Systems, la multinazionale impegnata nella fornitura di tecnologie di cloud computing e occupata, quindi, nel futuro del lavoro digitale e in quelle che saranno probabilmente le tecnologie utilizzate nel settore lavorativo nei prossimi mesi.

La situazione emergenziale legata al Covid-19 potrebbe durare più del previsto: vi è quindi la necessità di riorganizzarsi in tutti i campi, così come in quello degli investimenti. È necessario che i trader rivalutino ciò che hanno considerato sicuro e stabile fino a questo momento, per investire in settori nuovi e innovativi, in alcuni casi anche inesplorati.