AllForFood, la migliore attrezzatura per ristorazione a portata di click

Migliaia di clienti soddisfatti, un catalogo composto da oltre 40.000 prodotti e la leadership nella vendita online di attrezzature da ristorazione e macchine alimentari. Questi sono solo alcuni dei traguardi tagliati da AllForFood, l’e-commerce che dal 2007 serve i professionisti della ristorazione in Italia e nel mondo.

Il segreto del suo successo? La costante attenzione alla qualità e al Made in Italy. L’offerta si compone esclusivamente di prodotti di eccellente fattura. Il 98% degli articoli in catalogo sono realizzati in Italia, mentre i restanti sono selezionati tra le migliori proposte estere.

E i prezzi sono competitivi. Ottimo il rapporto qualità-prezzo dell’intera proposta. E per chi è alla ricerca delle occasioni del momento, la sezione “Promozioni” prevede decine di offerte di attrezzature professionali a condizioni più che vantaggiose.

Attrezzature per ristorazione AllForFood: qualità, professionalità e convenienza

In catalogo troviamo i top brand del settore, come Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Lainox, Isa, Cof , Bras, IFI, Casta cucine , Omniwash, Desco.

Oltre che vasta, l’offerta di AllForFood è estremamente completa. Sono proposti armadi frigo , abbattitori di temperatura, forni, banchi pizza, impastatrici, arredamento per cucine professionali, utensili, articoli per conservazione e tanto altro ancora.

Tutto il necessario per soddisfare le esigenze di ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, macellerie e di ogni altra attività che fornisce servizi di ristorazione.

Assistenza pre e post-vendita e soddisfazione certificata

AllForFood si distingue dagli altri operatori del settore per un servizio di assistenza estremamente professionale, attivo sia prima che dopo l’acquisto. Le spedizioni sono sempre assicurate e i preventivi rapidi e gratuiti.

Tutto è curato nel minimo dettaglio per offrire un’esperienza di acquisto online soddisfacente sotto ogni punto di vista. Del resto, AllForFood è specializzato nella vendita online, che costituisce il suo esclusivo ambito operativo. Il valore dell’offerta è confermato dalle recensioni certificate da eKomi, che assegnano al portale un punteggio di 4,6 su 5.

E per tutelare il cliente in ogni aspetto, AllForFood prevede solo metodi di pagamento sicuri: carta di credito, PayPal, bonifico bancario anticipato, anticipo del 30% e saldo in contrassegno.

Non solo vendita, con AllForFood anche il noleggio operativo Grenke

In qualità di partner di Grenke, AllForFood offre alle aziende clienti la possibilità di ottenere attrezzature per la ristorazione di qualità senza vincolare il capitale per l’acquisto, grazie al noleggio operativo. Una soluzione che garantisce condizioni vantaggiose anche in caso di volumi di investimento limitati.

Tra i principali benefici del noleggio operativo di Grenke c’è la pianificazione dell’investimento, che si realizza tramite canoni costanti e per un periodo definito da contratto. Ma anche la deducibilità del canone. Senza contare che i beni ottenuti tramite noleggio operativo non vanno in ammortamento e di conseguenza non sono contabilizzati in bilancio.

Infine, l’azienda che sceglie il noleggio operativo conserva liquidità e capacità creditizia, e la locazione operativa non è soggetta a segnalazioni in centrale rischi.