Ventimiglia: donna muore alla residenza di San Secondo per il Covid-19, il figlio denuncia la coop 'Il Faggio'

Muore la madre alla Rsa San Secondo di Ventimiglia ed il figlio presenta un esposto ai Carabinieri della città di confine per capire cosa sia accaduto realmente. L’esposto è stato presentato ai militari dall’avvocato dell’uomo, Enrico Amalberti, che contesta alla residenza per anziani il rispetto dei protocolli di sicurezza.

La donna è uscita dall’ospedale l’11 marzo e portata alla ‘San Secondo’ per la riabilitazione e, il 25 marzo è purtroppo morta all’interno della struttura e trovata positiva al Covid-19.

Ora è scattata quindi la causa alla cooperativa ‘Il Faggio’, che gestisce la residenza per anziani. Secondo la denuncia la donna è stata messa in una stanza dove era presente un’altra ospite che aveva libero accesso in tutta la struttura e quando è entrata non è stata sottoposta al tampone, eseguito il giorno prima del decesso.