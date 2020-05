L'intervento dei carabinieri in piazza Eroi

Intervento dei carabinieri questo pomeriggio in piazza Eroi per via di una rissa scoppiata al culmine di una lite.

I due contendenti sono presto passati dalle parole ai fatti colpendosi con pugni e schiaffi. I militari intervenuti sul posto hanno identificato i protagonisti. Per fortuna nessuno dei coinvolti ha riportato ferite serie.