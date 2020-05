Sanremo: dopo la pioggia si stamattina in molti sulla ciclabile ma per fortuna senza nessun assembramento (Foto)

Pomeriggio di controlli della Polizia Locale di Sanremo, anche sulla ciclabile dopo la sua riapertura di ieri. Tanta la gente che ha approfittato di qualche raggio di sole dopo la pioggia battente di stamattina per farsi una passeggiata.

Anche numerosi i ‘runners’ presenti, vogliosi di farsi una bella ‘sgambata’ dopo quasi un mese e mezzo di riposo forzato oltre ad alcuni ciclisti per una pedalata in relax. Distanze rispettate e per fortuna nessun assembramento.

Sono state numerose le persone che si sono avvicinate agli agenti per chiedere informazioni e chiarimenti sulla nuova ordinanza regionale e sulle norme del nuovo decreto del presidente del consiglio che saranno in vigore dal giorno 4 maggio.