Sanremo: pubblicato 'Arho' il nuovo graphic novel di Christina Olindo, la dicotomia tra l'essere e l'apparire

”Il compleanno di Arho” è il titolo del nuovo graphic novel di Christina Olindo, da poco pubblicato e disponibile in vendita. Per l’autrice sanremese si tratta del secondo romanzo grafico, dopo la pubblicazione di ”Oltre” (edito da Innovation) e rappresenta il suo debutto nel mondo del colore.



“Il compleanno di Arho” è una storia di ossessioni e dipendenze che si svolge tra Milano e Helsinki. Ma è anche una storia di crescita, disillusione e presa di coscienza. Il protagonista, Arho, è un modello finlandese ventisettenne dotato di un’acuta intelligenza che si trasferisce nel capoluogo lombardo per un master universitario. Qui conosce Camilla, scrittrice trentacinquenne in crisi creativa. Ma il loro incontro non è casuale. Arho, infatti, nasconde un segreto. Un segreto sconosciuto persino a Lowell, l'amico intimo con cui ha un rapporto dai contorni ambigui. Un segreto che si porta dietro da tempo e che è ormai diventato un’ossessione".



"E' una storia intimista, il cui tema di fondo è la continua e lacerante dicotomia tra l'essere e l'apparire, dove il disperato bisogno del protagonista di essere amato cerca espressione in un'affettività contorta e in una sessualità fluida.