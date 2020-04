Sanremo: da lunedì prossimo riapre al Palafiori l'ufficio distribuzione dei kit per la raccolta differenziata

Da lunedì prossimo riapre a Sanremo l'ufficio distribuzione kit per utenze domestiche e non domestiche di Amaie Energia, al Palafiori di corso Garibaldi.

Nella prima settimana, da lunedì a venerdì, in accordo con le disposizioni del Comune in materia di contenimento della diffusione del Covid 19 e per evitare assembramenti, l'ufficio smaltirà esclusivamente le richieste di consegna prenotate al call center fino a sabato prossimo. Per la prenotazione gli utenti possono chiamare i seguenti numeri: 800310042 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 o 3371413084, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

Il punto distribuzione rispetterà gli orari consueti, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Venerdì prossimo (1° maggio) il Call Center rimarrà chiuso. Dall'11 maggio, infine, riprenderà il servizio normale di consegna senza prenotazione, sempre nel rispetto di norme e comportamenti anti diffusione Covid-19.

Nel caso le consegne prenotate telefonicamente venissero concluse più velocemente l'ufficio riprenderà anticipatamente il normale servizio, informando gli utenti attraverso i consueti canali di comunicazione sul proprio sito istituzionale e gli organi di stampa.