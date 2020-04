Il Presidente della Regione annuncia "L'Italia s'è desta": nuovo ponte di Genova illuminato con il tricolore

"Una grande notte per Genova, La Liguria e l’Italia. È la notte del ponte per Genova. È la notte in cui qui inizia davvero la 'Fase 2'. E chi dice che una cosa è impossibile non dovrebbe disturbare chi, come noi, ce la sta facendo". Queste le prime parole di ieri serata dal governatore ligure Giovanni Toti.

Le diciotto pile del nuovo ponte sul Polvecera sono state illuminate con il tricolore alla vigilia della posa in opera dell'ultima parte di impalcato. In programma questa mattina pare alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (la voce si fa sempre più insistente) e del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

"L'Italia s'è desta, benvenuto ponte di Genova" prosegue il presidente Toti. Il tricolore 'ricuce' simbolicamente Genova dopo il crollo del ponte Morandi.