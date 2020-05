Entroterra di Sanremo tagliato fuori dalla rete a banda larga, Danilo Laura (Sistel) “Siamo a disposizione per risolvere i problemi senza attendere la macchina burocratica”

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere l’intervento del consigliere comunale Umberto Bellini in merito allo stato delle connessioni internet nell’entroterra di Sanremo. Bellini ha segnalato i gravi problemi riscontrati nel partecipare alla vita amministrativa al tempo dello smart working per via di una rete internet non all’altezza per ‘ospitare’ dirette video e teleconferenze. Il tutto sarebbe finito sulla scrivania dell’assessore regionale Gianni Berrino, interlocutore di Bellini nei confronti di TIM per chiedere un intervento per le zone maggiormente disagiate.

In merito siamo stati contattati da Danilo Laura di Sistel Telecomunicazioni, azienda locale con oltre 2.500 clienti tra i quali molti nell’entroterra di zona. “Vorrei fornire il mio contributo da imprenditore impegnato per sopperire alle croniche mancanze dei grandi player delle telecomunicazioni - dichiara Danilo Laura - la Sistel, prima azienda ad aver lanciato una propria copertura radio, ha sempre avuto come target primario quello di fornire copertura proprio nelle aree, definite ‘bianche’, al fine di consentire al cittadino di poter lavorare come in città. La nostra banda è arrivata a Coldirodi nel 2005 e da allora il suo sviluppo nelle aree rurali del nostro entroterra è proseguito senza interruzione fino ai giorni nostri, con l'arrivo della banda larga a Buggio, compreso un telefono di chiamata di emergenza 112, primo caso in Liguria”.

“La definizione di ‘digital divide’ non corrisponde al vero in quanto da anni copriamo l’area in questione con ottimi riscontri dei nostri clienti - prosegue Danilo Laura - di recente l’assessore Costanza Pireri, che abita in collina, non potendo lavorare correttamente con la linea di un operatore, è stata servita da noi con ottimi riscontri. Abbiamo ricevuto molte richieste di allacciamenti e potenziamenti delle nostre linee, proprio per rispondere alla crescente necessità di smart working, con ottimi risultati”.

“Siamo pertanto a disposizione per affrontare e risolvere tutti i problemi ancora irrisolti, senza attendere che macchine burocraticamente pesanti, diano corso a lavori dai tempi non prevedibili” conclude Danilo Laura. La speranza che è che ,tramite la procedura più snella e semplice, anche gli abitanti delle zone meno centrali possano al più presto essere serviti dalla banda larga che permetta loro di essere finalmente connessi al mondo a una velocità tale da permettere di lavorare studiare a distanza, una soluzione che probabilmente sarà adottata anche in futuro quando l’emergenza Coronavirus sarà solo un brutto ricordo.