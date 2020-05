Dal Coronavirus alla Corona del Rosario: la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo prega insieme nel mese di maggio

Ogni sera dal primo maggio nelle nostre case alle 21, mentre il Vescovo Antonio reciterà da un Santuario Mariano visitando così la Diocesi.

Sotto è scaricabile il calendario delle serate in cui il Vescovo si recherà presso i Santuari della Diocesi per pregare per le nostre comunità. In comunione con lui, ogni sera alle 21, i fedeli sono invitati a recitare il rosario in casa fino al termine della fase di emergenza.

Venerdì 1 – Sanremo

Santuario Nostra Signora della Costa

Sabato 2 – Ceriana

Santuario Nostra Signora della Villa

Domenica 3 – Riva Ligure

Santuario Nostra Signora del Buon Consiglio

Lunedì 4 – Castellaro

Santuario Madonna di Lampedusa

Martedì 5 – Bordighera

Santuario Madonna di Montenero

Mercoledì 6 – Perinaldo

Santuario di Nostra Signora della Visitazione

Giovedì 7 – Ospedaletti

Santuario di Nostra Signora delle Porrine

Venerdì 8 – Baiardo

Santuario di Nostra Signora Assunta di Berzi

Sabato 9 – Sanremo Santuario Grotta dell’Arma

Domenica 10 – Badalucco

Santuario di Nostra Signora della Neve

Lunedì 11 – Ventimiglia – (Roverino) Santuario della Natività di Maria Santissima

Martedì 12 – Triora Santuario di Loreto

Mercoledì 13 – Ventimiglia – (Fraz. Mortola Sup.) Santuario Nostra Signora dell’aria aperta

Giovedì 14 – Isolabona

Santuario di Nostra Signora delle Grazie

Venerdì 15 – Molini di Triora (Glori) Santuario di Nostra Signora di Lourdes

Sabato 16 – Sanremo – (Baragallo) Parrocchia di Nostra Signora del Rosario

Domenica 17 – Ventimiglia Cattedrale di Nostra Signora Assunta

Lunedì 18 – Sanremo – (Coldirodi) Santuario della Madonna Pellegrina

Martedì 19 – Bordighera Parrocchia/Santuario Madonna dei Fiori

Mercoledì 20 – Dolceacqua Santuario della Madonna Addolorata

Giovedì 21 – Sanremo

Parrocchia Santa Maria degli Angeli

Venerdì 22 – Camporosso

Santuario dell’Annunciazione (Oratorio dei Bianchi)

Sabato 23 – Pigna

Santuario dell’Annunciazione (Fraz. Buggio)

Domenica 24 – Sanremo – (Fraz. Poggio) Santuario Madonna della Guardia

Lunedì 25 – Molini di Triora – (Fraz. Corte) Santuario Madonna del Ciastreo

Martedì 26 – Airole

Santuario di Nostra Signora delle Grazie

Mercoledì 27 – Carpasio Santuario Madonna di Ciazzime

Giovedì 28 – Apricale

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine

Venerdì 29 – Ventimiglia Santuario Madonna delle Virtù

Sabato 30 – Sanremo Oratorio dell’Immacolata

Domenica 31 – Taggia

Santuario della Madonna Miracolosa