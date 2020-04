Da Monaco: il Principe Alberto conferma lo stop al 'lock down' per lunedì ma oggi verranno annunciate nuove regole (Video)

“Dal 17 marzo il nostro stile di vita è stato notevolmente modificato per far fronte a una delle crisi sanitarie più gravi nella storia del mondo. Questo ci impone sforzi significativi perché ostacola le nostre libertà fondamentali. Vorrei ringraziare tutti e ciascuno di voi per il rispetto delle rigide regole di contenimento messe in atto per sei settimane. Questa disciplina collettiva ha permesso di contenere la progressione di questa pandemia sul nostro territorio. Dobbiamo tuttavia registrare quattro morti dall'inizio dell'epidemia, compreso quello di un residente del Principato. Alle famiglie, vorrei dire che siamo al loro fianco in questi momenti dolorosi”.

Lo ha detto ieri sera il Principe di Monaco Alberto II, che ha confermato la volontà di uscire dal ‘confinamento’ lunedì prossimo dalle 6 del mattino, rispettando le fasi e le nuove regole. "Se l'epidemia sembra essere sotto controllo nel Principato – prosegue il Principe - è ancora molto presente. Dovremo imparare a convivere con questo virus, perché non esiste ancora una cura o un vaccino comprovati. Il ritorno a una vita normale sarà lungo, restrittivo e difficile. Dovrà procedere gradualmente, a tappe e in condizioni di sicurezza”.

"Di concerto con la comunità scientifica e medica – prosegue - garantiremo costantemente che la circolazione del virus rimanga sotto controllo e che la nostra salute sia preservata. Il governo agirà con pragmatismo e prudenza. Come nel caso del contenimento”. Oggi il Principe presenterà al governo le modalità di un piano in tre fasi programmate nelle prossime settimane, per consentire il riavvio della nostra società in tutte le sue componenti: “Sul fronte economico – va avanti Alberto II – ho verificato le grandi difficoltà che affrontano tutti gli attori economici, indipendentemente dalle loro dimensioni. Questo è il motivo per cui il mio governo ha adottato, sotto la mia autorità, misure senza precedenti per sostenere il nostro tessuto economico e sono già state attuate misure di sostegno a favore di imprenditori, dipendenti del settore pubblico e privato, altri sono in fase di esame e ho chiesto al mio governo di proseguire il dialogo e consultazione con i vari attori economici”.

Martedì scorso il sovrano monegasco ha annunciato di ridurre del 40% le spese operative del Palazzo del Principe, aumentando del 13% la dotazione statale, da 2 a 8 milioni di euro: “Confido che ognuno di voi svolga il proprio ruolo – prosegue il Principe - per partecipare attivamente alla lotta contro l'epidemia e al rilancio della nostra economia. Riguarda la nostra salute, il nostro lavoro, il nostro futuro e quello dei nostri figli. La sfida che ci attende è immensa. Avremo bisogno di tempo, pazienza e disciplina. Mi fido di voi, nella nostra capacità di adattamento a tutti questi vincoli, nei nostri mezzi e nella solidità del nostro modello. Supereremo insieme questo esame che ci renderà, ne sono certo, ancora più forti. Rimaniamo uniti, sicuri e più che mai uniti”.

Nel suo discorso il sovrano ha specificato che, tra le misure di 'deconfinamento', che verranno annunciate oggi dal governo, ci sarà la raccomandazione molto forte di indossare le mascherine nello spazio pubblico.