Sanremo: disservizio connessione della Tim, le perplessità di un residente

"Spett. le direttore buongiorno,

scrivo per segnalare un disservizio che non riesco a capire. Ho provato a contattare la TIM ma mi hanno risposto in maniera evasiva. Abito in cima a via Padre Semeria, vicino all’incrocio che porta a Coldirodi e a Ospedaletti. So che è stato attivato il servizio in fibra della connessione internet da parte di TIM per la zona di Coldirodi ma, purtroppo, di noi si sono dimenticati.

In un periodo in cui è spesso necessario essere connessi per comunicare, lavorare, studiare e via dicendo, avere una adsl che va a singhiozzo è molto limitante. E pensare che la cabina TIM dove arriva la fibra è a poche centinaia di metri. Possibile che nel 2020 bisogna ancora elemosinare una connessione decente?

Alessandro".