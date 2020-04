Recente scomparsa della Dott.ssa Mariastella La Rosa: il ricordo di alcuni nostri lettori

Alcuni nostri lettori, G. Coppola, P. Gallo, MG. Di Maria e LA. Pela, chi hanno scritto per ricordare la Dott.ssa Mariastella La Rosa:

“La notizia della perdita della Dottoressa Mariastella La Rosa ci ha profondamente colpite, il ricordo e gli insegnamenti di Lei, sia come già direttrice dell'archivio di Stato di Imperia Sezione di Sanremo che come studiosa attenta e accurata e divulgatrice delle verità storiche locali e non, resteranno sempre in noi. In simili circostanze le parole sono ben poca cosa ma siamo sensibilmente vicine e ci uniamo al dolore dei suoi cari”.