Sanremo: in periodo di quarantena Jobel e Fondazione Franchi annullano le distanze al centro diurno Alzheimer

La Cooperativa sociale Jobel, che gestisce il Centro Diurno Alzheimer di Sanremo, e la Fondazione Franchi si sono incontrate per offrire i migliori servizi alle persone malate di Alzheimer e alle loro famiglie.

“In questo periodo di chiusura del Centro Diurno Alzheimer, a causa della pandemia covid-19 - si spiega nella nota -, la Cooperativa Sociale Jobel ha attivato l’assistenza domiciliare, con le operatrici del Centro in supporto a casa delle famiglie, e necessitava di un mezzo digitale completo e di semplice esecuzione per avvicinarsi ad esse.

La Fondazione Franchi, nelle figure del Presidente, Fernando Franchi e di Andrea Cartotto hanno immediatamente sposato l’iniziativa, attivandosi tempestivamente per mettere gratuitamente a disposizione la loro piattaforma ‘Hub digitale’, che si è rivelata ottimo strumento per poter avvicinare tutta l’equipe del Centro Diurno Alzheimer alle persone a casa.

Un ringraziamento particolare, quindi, da parte della Coordinatrice del centro Diurno Alzheimer, Dott.ssa Noemi Angelini, ad Andrea Cartotto, Docente e Coordinatore Didattico per la Liguria di Istituto Formazione Franchi, collaboratore della Fondazione Franchi per l'attività istituzionale a supporto della didattica e degli Istituti Scolastici, che ha sostenuto il progetto e che segue e supporta costantemente gli sviluppi digitali di questa nuova esperienza. Ed un sentito ringraziamento al Presidente, Ferdinando Franchi, e a tutta la Fondazione Franchi, per essersi uniti in questo progetto a sostegno della malattia di Alzheimer. L’augurio è che questa iniziativa possa far nascere anche nuove ‘vicinanze’ digitali, in sostegno a tutte ‘fragilità’…".

Programma quotidiano del Centro Diurno Alzheimer sulla piattaforma ‘Hub Digitale’, gentilmente offerta dalla Fondazione Franchi:

- ore 11.00: ‘Buongiorno insieme’, attività di condivisione delle emozioni, stimolazione cognitiva in gruppo, giochi, e tante risate..

- ore 16.30: ‘Il Te in salotto’, condivisione di racconti e ricordi, ricostruzione di Sanremo com’era una volta, mappatura della città, condivisione di foto, stimolazione della memoria autobiografica.

- ore 19.15: ‘Aperi-Alz’: concerto dal vivo del cantautore sanremese Christian G.