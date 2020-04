Musicisti al tempo del Coronavirus: tre sanremesi e due romani si uniscono sul web per dare vita ad una cover dei Deep Purple

Come potevano reagire al lock down cinque musicisti di Sanremo e Roma? Realizzando la cover di un brano del '75 della band Deep Purple, “You Keep on Moving”, il brano più amato di questa formazione in versione Mark 4.



Così, per reagire alle limitazioni alla mobilità imposte dall'emergenza Coronavirus, il gruppo si è incontrato sul web. I cinque musicisti che avevano già collaborato dal vivo in passato sfruttando la rete si sono ritrovati per suonare di nuovo insieme.





L'iniziativa ha coinvolto i fratelli romani, Gianluca e Roberto Sabbi, rispettivamente tastiere e batteria. Gli altri tre sono artisti di Sanremo, Andrea Biancheri (Voce), Fabio Rossi (Chitarra) e Fulvio Gaslini (Basso e Voce). Il gruppo aveva all’attivo già alcune collaborazioni come Don Airey, Glenn Hughes, Ian Paice, Jason Bonam ecc. Oltre alle ultime collaborazioni live che li avevano portati già a dare vita ad un tributo ai Deep Purple con un progetto dal nome “Burning Deeper”.