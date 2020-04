Fase 2 dell'emergenza Coronavirus: a Taggia riaprono la Ciclabile, il lungomare, viale delle Palme e il cimitero

A Taggia riaprono la pista ciclabile (nel tratto del proprio comune), il lungomare, viale delle Palme ed il cimitero. La nuova ordinanza firmata dal sindaco Mario Conio, si sviluppa dall’ultimo provvedimento assunto ieri sera da Regione Liguria.



A partire da oggi, il presidente regionale Giovanni Toti ha anticipato l'avvio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, autorizzando tra l’altro attività di moto, pesca, cibo da asporto e altro. Il provvedimento è stato recepito dal primo cittadino di Taggia che ha proceduto ad indicare i luoghi che potenzialmente potrebbero generare assembramenti di persone e dove risulterebbe difficile applicare il rispetto delle regole di distanziamento sociale anche con uso dei DPI.



Infatti, nell’ordinanza di Conio si fa riferimento alla chiusura di alcuni luoghi:



- le spiagge di tutta la fascia costiera comunale;

- il campo sportivo polifunzionale posto tra le Scuole elementari di Via “Ottimo Anfossi” e le frontistanti Scuole medie “Ruffini”.

- parchi giochi - quello infantile di viale delle palme, sul Lungomare, in Regione Borghi, sul Via Lungo Argentina e Via Ottimo Anfossi



La conseguenza diretta è che con la conferma della chiusura di alcuni luoghi ne vengono oggi riaperti altri come appunto la Ciclabile (quella fluviale e su Arma) o il Lungomare di Arma. Il sindaco ha riaperto spazi, utili, ad esempio per muoversi in bicicletta o fare una passeggiata: “Ci tengo a sottolineare che la ciclabile riapre ma solo nel tratto di competenza comunale. - puntualizza Conio - Infatti rimane in vigore il divieto di lasciare il proprio comune. Detto questo si tratta di luoghi tipici per queste attività autorizzate da Regione, scelti nell’ottica di permettere alle persone di distribuirsi ed evitare assembramenti. Il mio invito è ad un uso prudente e serio delle libertà concesse”.



Tra le aperture che Regione ha demandato agli amministratori comunali c’è anche quella relativa ai cimiteri. “Confermo che dalle 15 riaprirò il cimitero, anche in questo caso, ricordo che dovremo fare esercizio di responsabilità, evitando assembramenti, usando le mascherine e rispettando le regole di distanziamento sociale. Sarà permessa l’inumazione con la partecipazione dei congiunti in linea diretta con lo scomparso, i famigliari di primo grado. Lo ritengo un atto moralmente necessario” - ha concluso Conio.