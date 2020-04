Emergenza Coronavirus: un operatore del Campo Roja di Ventimiglia racconta "E' normale sentire critiche ma è raro trovare pensieri su chi presta servizio"

"Quando si parla del campo Roja di Ventimiglia è consueto sentire critiche e polemiche, spesso infondate ed inutili; raramente un pensiero su coloro che in quel luogo prestano il loro servizio!"

E' un pensiero che condividiamo quello espresso da L.L. un nostro lettore che fa l'operatore presso il campo che accoglie da tanto tempo i migranti richiedenti asilo che arrivano a Ventimiglia con la speranza di riuscire un giorno a trovare un proprio posto in Europa. Da giorni il campo Roja si trova sotto osservazione ancora una volta perchè uno degli stranieri ospiti è risultato positivo al Covid-19.



"Sono un operatore da anni impegnato nel sociale, attualmente presto servizio all' interno del campo profughi di Ventimiglia, da 10 giorni posto in quarantena a causa di un unico caso di corona virus, su circa 250 ospiti. - racconta il lettore - Sento il desiderio di attenzionare l'opinione pubblica sul valore del nostro servizio a favore di persone che noi vediamo esclusivamente come esseri umani, senza pregiudizio e al di là di qualsiasi posizione ideologica".

"Gli operatori del campo sono in prima linea e, nonostante i rischi del momento, non si risparmiano, nemmeno di fronte al pericolo per la propria incolumità; la direttrice sta vivendo giorno e notte nel campo.- conclude - Quindi grazie, grazie a tutti i miei colleghi, a chi con me condivide la fatica di stare vicino a persone profondamente provate dalla vita e spesso vittime di pesanti pregiudizi".