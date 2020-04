Emergenza Coronavirus e crisi: i consiglieri di 'Ospedaletti per Tutti' propongono la chiusura di via XX Settembre

Il gruppo di minoranza Ospedaletti per Tutti ha proposto la chiusura di Via XX settembre (dall’intersezione di Via Papa Giovanni sino a Via Martiri della Libertà) durante la stagione estiva (giugno, luglio ed agosto) almeno dalle ore 18:00 alle 00:00.



"Vista l’attuale situazione socio economica che si è creata a causa del COVID 19 e al fine di incrementare il turismo ed agevolare i commercianti del territorio in un anno così particolare, si consentirebbe così alle attività commerciali di ampliare il servizio su strada che garantirebbe il distanziamento di sicurezza previsto per legge ed aumenterebbe il flusso turistico e locale, agevolandone l’operatività. - spiegano i consiglieri comunali Paolo Blancardi e Maurizio Taggiasco - Le altre attività presenti sul territorio, dovranno, quindi, avere la medesima possibilità, sull’eventuale corso Regina Margherita, Piazza IV Novembre, Via Roma, Via Matteotti ed il tratto di Via XX Settembre non interessato alla chiusura. Tale occupazione di suolo pubblico dovrebbe essere gratuita per tutti".



"Nel rispetto dei rapporti con i commercianti, richiediamo che venga riunita al più presto la Commissione Consiliare Turistico – Commerciale ed a seguire le altre Commissioni in modo da poter elaborare una strategia a lungo termine (entro giugno), e riportare tutte le iniziative ed esigenze del territorio. - concludono - Cogliamo l’occasione anche per richiedere che vengano avviati immediatamente i lavori di ripristino delle scuole, così che i nostri ragazzi, molto pressati per le attuali condizioni, con il rientro a settembre possano effettivamente ritornare nella propria classe. Non riteniamo quindi di dover attendere l’arrivo del finanziamento statale. Considerando l’emergenza ed al fine di incontrare le reali esigenze della cittadinanza, ci rendiamo sin da ora disponibili a confronti costruttivi per la rinascita di Ospedaletti".