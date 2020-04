Emergenza Coronavirus: dati in crescita in Liguria, per positivi, ospedalizzati e decessi

Cresce il numero dei pazienti positivi al Covid-19 in Liguria. Sono 5084 persone, quindi 96 in più di ieri. Così come il numero dei test effettuati: 44039, ovvero 1432 in più. Da ieri sono decedute 14 persone in più che portano così il numero dei morti anche per Covid-19 a 1126 dall'inizio dell'emergenza.



Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, rispetto a ieri, sono 913 i positivi nella ASL 1 Imperiese, sempre al secondo posto su scala regionale. Al vertice c'è Genova, con 2995 casi e poi dopo la riviera dei fiori troviamo la provincia di Savona con 813 casi e La Spezia con 358 casi.



Tornano a crescere gli ospedalizzati. In Liguria oggi sono 6 in più, 837 in totale di cui 83 in terapia intensiva. Aumentano i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie della ASL 1 Imperiese, 14 in più nelle ultime 24 ore, arrivando a complessivi 163 ospedalizzati, stabili i ricoverati in terapia intensiva, 15, come ieri.



Aumentano le persone in isolamento domiciliare, 76 in più rispetto a sabato, per un totale di 2743. Per quanto riguarda i guariti, il dato continua ad essere in positivo: i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1504, 14 in più di ieri, così come anche i guariti con 2 test consecutivi negativi, 1430, ovvero 26 in più nelle ultime 24 ore.



Infine, lieve calo anche per il dato delle persone in sorveglianza attiva che passano su scala regionale da 1847 a 1934. Per l'ASL 1 si registrano in questo dato 4 persone in più, passando dalle 167 di ieri alle 171 di oggi.