Emergenza Coronavirus: ad Ospedaletti riaprono cimitero, pista ciclabile e spiagge

In revoca alla precedente Ordinanza, il Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti oggi ne ha emessa un'altra a seguito delle comunicazioni annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nuovi orari di accesso al cimitero che viene consentito nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle h8 alle h14 per un massimo di quindici persone.

La pista ciclopedonale nella tratta di competenza comunale diventa aperta e fruibile tra l'entrata a levante della galleria e il suo termine a ponente all'altezza dei Bagni Sirena. La galleria resta chiusa per lavori di manutenzione.

Accesso alle spiagge è vietato solo nelle zone dove sono in corso i lavori di riparazione di moli ed arenile.

"Rimane completamente vietato l'accesso all'area portuale, confinante a nord con l'ex sedime ferroviario, a sud con il mare, ad est con il Rio Porrine e ad ovest con il mollo di ponente. - ricordano dal Comune - Prosegue da parte dei Servizi Sociali del Comune la consegna dei buoni alimentari che per il mese di maggio sono stati richiesti da 77 nuclei famigliari, undici in più rispetto al mese precedente".



"Il Comune di Ospedaletti, che ha già quasi completamente elargito la somma che gli è stata concessa dallo Stato per far fronte alle richieste di aiuto, prosegue con la raccolta di donazioni da parte dei privati che possono aiutare i loro concittadini versando presso il Conto Corrente di Banco Posta intestato al Comune con Iban: IT79 I076 0110 5000 0001 3524 186 indicando come causale: 'Aiuti alimentari causa Covid-19'" - aggiungono - L'omologa del piano di rientro di Area24 è avvenuta lo scorso 17 aprile dal Tribunale. Pertanto è stato accelerato il procedimento per l'acquisto da parte del Comune di Ospedaletti della tratta di sua competenza territoriale. Si prevede dunque di finalizzare la procedura di acquisto, in anticipo sulla data precedentemente ipotizzata, entro il 14 agosto 2020".

Il Sindaco Daniele Cimiotti raccomanda ai suoi cittadini di rimanere a casa il più possibile e di usare le mascherine protettive quando si esce di casa.