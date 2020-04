Emergenza Coronavirus: a Camporosso da domani riaprirà il cimitero e mercoledì distribuzione di mascherine per i minori

Il Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, ha preso due provvedimenti sull'emergenza Coronavirus. Prendendo atto dell'ultima ordinanza di Regione Liguria, il primo cittadino ha autorizzato la riapertura del cimitero per la giornata di domani, con gli orari ordinari, pre emergenza.

Inoltre, essendo state autorizzate le attività di moto sul territorio, l'amministrazione comunale ha stabilito di distribuire delle mascherine anche ai minori, dai 3 ai 17 anni. I dispositivi verranno consegnate a mano mercoledì mattina in due punti, presso il municipio in piazza Garibaldi dalle 9 alle 11 e in piazza d'Armi a Camporosso mare dalle 11 alle 13.