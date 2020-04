Da domani a Sanremo riaprirà il mercato del martedì e del sabato con i soli banchi alimentari

Anche il Comune di Sanremo ha deciso di autorizzare i banchi alimentari del mercato settimanale del martedì e del sabato. Si tratta di 5 o 6 banchi che vendono esclusivamente generi alimentari, piante aromatiche e semenze.



L’autorizzazione, così come visto in altre realtà (Ospedaletti, Arma di Taggia, Imperia, San Bartolomeo al Mare, Vallecrosia), sarà per i soli ambulanti che già avevano un posto sul mercato settimanale. Verranno applicate tutte le misure per far rispettare alla clientela le regole di distanziamento sociale e i commercianti indosseranno i dispositivi di protezione individuale.



Oltre alla riapertura, l’altra principale novità riguarda la location. Infatti i banchi torneranno non su piazza Eroi Sanremesi ma in piazza Muccioli, dalle 7 alle 13 circa. In questo modo, trattandosi anche di pochi venditori non sarà necessario applicare interruzioni di traffico particolari. Una boccata d’ossigeno per questi commercianti considerando che il mercato non si svolgeva dai primi giorni di marzo, con l’inizio dell’emergenza Coronavirus.