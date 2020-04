Coronavirus: Bordighera, nuova ordinanza di riapertura. Il sindaco Ingenito "In caso di assembramenti revocherò il provvedimento"

"Se le misure non saranno rispettate e se si verificheranno assembramenti, mi troverò costretto a revocare l’ordinanza e a fare un passo indietro, a difesa della nostra salute"



Questo il pensiero del sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che ha siglato una nuova ordinanza dopo i provvedimenti assunti a livello regionale. Il primo cittadino ha aggiunto: “Faccio appello alla responsabilità individuale di tutti, perché solo l’impegno e la scrupolosa osservanza di quanto disposto consentiranno di continuare il percorso, ancora lungo, verso una ritrovata normalità".

“Passeggiamo dunque lungo il nostro lungomare negli orari previsti (dalle 6.00 alle 22.00), ma manteniamo la distanza interpersonale di 2 metri, a meno di non far parte dello stesso nucleo familiare; ricordiamo di camminare sulla nostra destra quando percorriamo i sottopassaggi d’accesso; indossiamo sempre e in modo corretto la mascherina su tutto il territorio comunale: è possibile farne a meno esclusivamente sul lungomare Argentina, una volta superati i sottopassaggi di accesso" - sottolinea il primo cittadino.



"Comprendo che in questo momento possa esserci incertezza sulle possibilità di movimento consentite e colgo quest’occasione per chiarire aspetti su cui vengono chieste frequentemente indicazioni: ad oggi non è permesso uscire dai confini del Comune né per fare passeggiate, né per compiere attività motoria, né per fare la spesa. - conclude il sindaco - Vi chiedo ancora una volta di rispettare in modo attento e puntuale tutte le disposizioni, per non vanificare i sacrifici compiuti fino ad ora; se sapremo comportarci tutti in modo responsabile e corretto, accelereremo il ritorno ad una vita sicura e serena, più uniti di prima".