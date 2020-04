Fase 2, Bissolotti (LP): "Soldi subito ai pubblici esercizi o il 1 Giugno troveremo macerie"

"In attesa (ancora) dei soldi della cassa integrazione e col decreto liquidità fermo al palo, il Governo ha deciso di riaprire il primo Giugno i pubblici esercizi. Una condanna a morte per l'intero settore della ristorazione e dell'intrattenimento". A dirlo è Antonio Bissolotti, vice presidente di Liguria Popolare, che spiega: "Migliaia di imprese sono sul baratro, decine di migliaia di posti di lavoro a rischio. Una delle voci principali del Pil in Liguria è allo stremo. Servono subito risorse a fondo perduto, senza perdere altro tempo. E certezze. Un colpo mortale nonostante l'Inail indichi i pubblici esercizi come attività a basso rischio. Serve un intervento immediato del Governo o il primo Giugno troveremo solo macerie".