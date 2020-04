Con Free Spin Gratis alla scoperta dei vantaggi del bonus senza deposito immediato

Si sente sempre più spesso parlare di bonus senza deposito immediato. Ma di che cosa si tratta? Il bonus senza deposito immediato è denaro offerto ai giocatori da una piattaforma d'intrattenimento online, senza obbligo di effettuare un deposito. L'obiettivo principale di questa offerta è quello di consentire ai nuovi giocatori di testare i giochi e la piattaforma, al fine di incoraggiarli a registrarsi e successivamente giocare con soldi veri. Esistono comunque diversi tipi di bonus senza deposito: i portali online di gioco offrono il bonus senza deposito in 2 o 3 forme: come dicevamo prima, in contanti, un importo viene quindi accreditato sul conto del giocatore; in giri gratuiti da utilizzare su determinati giochi indicati dal sito o in tempo di gioco libero, o anche sotto forma di "cashback", ovvero il rimborso parziale delle perdite dei giocatori. Infine, può essere offerto per ringraziare il giocatore per la sua fedeltà (bonus fedeltà) o per aver sponsorizzato un giocatore (bonus di sponsorizzazione).

Vantaggi del bonus senza deposito immediato

Data la popolarità dei bonus senza deposito, si può facilmente concludere che hanno molti vantaggi per gli utenti. I vantaggi sono effettivamente evidenti: si ha la possibilità di giocare e vincere partite con soldi veri senza il rischio di perdere soldi. Con ciò, sarete in grado di provare la piattaforma di gioco scelta e vedere se è in grado di soddisfare le vostre esigenze. Grazie al bonus senza deposito immediato, potrete testare la varietà di giochi offerti, come vengono giocati e quali sono le probabilità di vincita. Un altro vantaggio di un bonus senza deposito è la possibilità di sviluppare una strategia vincente che potrete utilizzare in seguito quando giocherete con soldi veri. Per riassumere, ecco i principali vantaggi che potete ottenere rivendicando i vostri bonus gratuiti:

nessun rischio di perdere denaro reale; un'occasione per familiarizzare con le regole di base di un determinato gioco; provare più giochi online senza spendere soldi veri; avere la possibilità di vincere soldi veri grazie al vostro bonus senza deposito immediato; non è necessario fornire informazioni bancarie solo per ottenere il bonus ed è anche l'opportunità di scoprire nuove piattaforme di gioco online. Naturalmente, anche se questo bonus offre molti vantaggi, può comunque riservare anche alcuni svantaggi. La cosa principale è che spesso viene offerto solo ai nuovi giocatori. Una volta ottenuto il bonus, è disponibile solo per un periodo limitato. Infine, ovviamente, ci sono condizioni più o meno rigorose ed esigenti per ritirare le vincite ricevute grazie al bonus senza deposito - è quindi necessario leggere attentamente le condizioni di impiego al fine di evitare le insidie ​​di determinati bonus.

Come usufruire di un bonus senza deposito immediato?

Per sfruttare appieno un bonus senza deposito immediato, dovreste prima considerare diverse cose. Prima di tutto, non sarete in grado di ritirare il bonus in denaro o le vincite ottenute grazie ad esso, senza nulla in cambio. Dovrete scommettere ad un certo punto. E si. Vengono offerti bonus gratuiti per consentire ai nuovi giocatori di giocare senza impegno, di familiarizzare con le caratteristiche della piattaforma e di essere coinvolti in tornei dal vivo. Per un principiante, quindi, non ci sono rischi, il che significa semplicemente che potrete provare i giochi per divertimento e allenamento. Se desiderate ritirare le vostre vincite, dovrete prima soddisfare i requisiti di scommessa per la piattaforma. Nella maggior parte dei casi, dovrete giocare circa 30 volte il valore del bonus, ma alcuni siti a volte richiedono fino a 50 volte la puntata, o anche di più. Il vantaggio del bonus senza deposito è nel nome! È un dono incondizionato, ad eccezione di quanto sopra indicato con i prelievi. Un bonus è fatto specialmente per testare le slot machine, allenarsi ai tavoli da gioco e possibilmente vincere uno dei tanti jackpot progressivi che si nascondono nelle piattaforme online d'intrattenimento. Se quanto avete letto finora non vi basta ancora, vi suggeriamo di visitare il sito di Free Spin Gratis.it.