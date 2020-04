Un viaggio fotografico a Vallecrosia il giorno dopo l'ordinanza della Regione Liguria (Foto)

Il giorno dopo l'ordinanza di Regione Liguria a Vallecrosia c'è grande voglia di uscire e di assaporare un briciolo di libertà dopo quasi due mesi di giusta reclusione.

Questa mattina in molti hanno scelto il lungomare per una corsa o per una passeggiata e, come vediamo dalle foto che pubblichiamo in pagina, sembra che tutto si sia svolto per il meglio. Le distanze sono state rispettate e tutti hanno indossato la mascherina.

La speranza è che ora il buonsenso abbia sempre la meglio consentendo così a tutti di uscire di casa rispettando le norme per proseguire nella strada verso il ritorno alla normalità.

Foto di Eugenio Conte