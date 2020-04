Jogging e pedalate sulla ciclabile, ma poche serrande alzate: le immagini da Sanremo il giorno dopo l'ordinanza di Regione Liguria (Foto)

Il giorno dopo l'ordinanza di Regione Liguria e la conseguente riapertura di alcuni spazi pubblici per volere del sindaco Alberto Biancheri, anche Sanremo torna a muoversi con molte più uscite di casa rispetto ai giorni scorsi.

L'ordinanza è stata perfettamente recepita e in molti si sono riversati sulla pista ciclabile per passeggiate, jogging o una pedalata. Il tutto in sicurezza, rispettando sempre le norme di distanziamento sociale.

Pochi, invece, sono i bar e gli esercizi che sono già organizzati per il take away. Ci vorrà qualche tempo per permettere ai titolari di predisporre il tutto in modo da iniziare a vendere seguendo le norme vigenti.

Nelle foto Tonino Bonomo le immagini di Sanremo alle prese con le prime ore di piccola libertà dopo la nuova ordinanza regionale.