Ventimiglia: acqua all'Uranio (1979)

Le telecamere di TVS, la televisione del Secolo XIX, con i giornalisti Silvana Zanovello, Franco Bianchi e l'operatore Roberto Pecchinino, sono andati a Ventimiglia per un inchiesta per la concessione da parte del Governo francese, di far estrarre Uranio nella Valle delle Meraviglie. Al microfono con Franco Bianchi l'assessore ai Servizi Sociali di Ventimiglia Marcello Pignone, Enzo Bernardini(segretario di Italia Nostra) e il Presidente dell'associazione dei commercianti di Ventimiglia Giuseppe Mari.