Coronavirus: la Liguria anticipa la riapertura, Toti firma nuova ordinanza. Ecco che cosa si potrà tornare a fare da domani

Passeggiate, attività sportiva all'aria aperta, cibo d'asporto, vendita di calzature per bambini, toelettatura per animali da compagnia. Ecco alcune delle attività o i negozi di vendita che da domani, lunedì 27 aprile, saranno autorizzate in Liguria.



E' quanto ufficializzato dal presidente della Regione, Giovanni Toti, nel consueto punto stampa quotidiano sull'emergenza Coronavirus. Il Governatore stasera ha firmato una nuova ordinanza (scaricabile in fondo all'articolo ndr): un'anteprima verso la riapertura e la Fase 2, in programma esattamente tra una settimana per il 4 maggio.



L'ordinanza firmata dal presidente sarà valida partire dalla mezzanotte, quindi da domani. Come anticipato il provvedimento richiederà a tutti una maggior responsabilità proprio in virtù di questa apertura anticipata, rispetto ai provvedimenti nazionali, delle maglie restrittive.



Ecco che cosa è stato autorizzato:



- la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Resta sospesa per questi esercizi ogni forma di consumo sul posto.



- è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fioriere e di prodotti florovivaistici;



- è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;



- Dalle 6 alle 22 - consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all’aria aperta possano essere svolte in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione: corsa e utilizzo della bicicletta nell’ambito del comune di residenza o nell’ambito del municipio di residenza - in modalità individuale, non in gruppo.



- Dalle 6 alle 22 passeggiata a piedi, passeggiata a cavallo, pesca sportiva lungo fiumi, sui moli e banchine e barre focive nell’ambito del comune di residenza o nell’ambito del municipio di residenza. Si potranno fare passeggiate individuali o in alternativa con le stesse persone che vivono nella stessa abitazione di residenza.



- è consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati.



- sono autorizzate anche l'addestramento di cavalli o cani, purchè svolto in modo individuale ed all'interno di aree autorizzate e senza che vi sia contatto tra le persone.

- Ci si potrà spostare dal proprio comune solo per: interventi di manutenzione straordinaria o indispensabili ed urgenti per quanto riguarda imbarcazioni da diporto e seconde case. Viene autorizzato lo spostamento purchè si rimanga nella regione e si faccia rientro nella propria abitazione di residenza entro la giornata.



- in modo analogo è consentito spostarsi dal proprio comune di residenza per andare a prendersi cura del proprio orto, a patto che ci si sposti con l'autocertificazione e la documentazione che attesti la proprietà del pezzo di terreno da coltivare e purchè si ritorni alla propria abitazione di residenza in giornata.



Inoltre, sarà consentito spostarsi in auto o in motociclo, con più persone purchè queste siano tutte residenti nello stesso luogo.



Infine, i sindaci sono autorizzati a riaprire i cimiteri con ordinanze apposite e vigilando sempre sul corretto rispetto delle regole di distanza sociale.