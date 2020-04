Bando spiagge libere attrezzate a Vallecrosia: Perri chiede il rinvio al 2021, "Non è congruo alle attuali disposizioni per il Coronavirus" (Video)

“Oggi chiedo al sindaco, alla giunta, alla maggioranza di bloccare e sospendere questo bando di gara”



E' la richiesta avanzata da Fabio Perri, consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia, in merito al bando sulle spiagge libere attrezzate. In lungo video l'esponente dell'opposizione spiega dove è nato questo bando e perchè oggi sia necessario ritirarlo.



A detta di Perri, il bando non è congruo perchè nelle richieste presenti nel documento di gara non si terrebbe conto dei provvedimenti di distanziamento sociale necessari, imposti a livello nazionale con l'emergenza Coronavirus. Oltre a questo aspetto l'esponente di opposizione fa una lunga disamina sui costi, le strutture ed i servizi richiesti per l'assegnazione delle spiagge. Un progetto che comporterebbe costi significativi per chi si proporrà per i bando, con il rischio di non essere in grado di preparare le spiagge in tempo per sfruttare completamente la stagione a causa anche dello stop delle aziende.



L'INTERVENTO VIDEO DI FABIO PERRI





