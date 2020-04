Sanremo: maleducazione con i rifiuti anche in tempo di Coronavirus, in via Pietro Agosti c'è il 'lancio del sacchetto' (Foto)

Si parla tanto di senso civico, di raccolta differenziata e di protezione dell’ambiente. Anche se da un po’ di tempo a questa parte l’argomento principe è ovviamente il Coronavirus, eccoci a trattare quello che per tanto tempo ha tenuto banco, ovvero la scarsa educazione di molti cittadini, che gettano sconsideratamente l’immondizia.

Abbiamo documentato più volte discariche abusive e situazioni indecenti vicino ai cassonetti dell’immondizia ma, come si può vedere dalle foto che pubblichiamo, probabilmente questa volta siamo di fronte ad un nuovo sport, il ‘lancio del sacchetto’. La zona è quella di via Pietro Agosti, nel punto in cui il torrente San Romolo si incanala sotto la strada, per poi uscire solamente in mare, nella zona di Pian di Nave e giardini Vittorio Veneto.

Qualcuno, che ha probabilmente poca voglia di gettare la propria immondizia in modo corretto, approfitta della zona a sbalzo sul torrente, per ‘lanciare’ i sacchetti direttamente in acqua (poca in questo periodo). Il risultato è sotto gli occhi di tutti, con sacchetti che formano quasi una diga ma anche con altri rifiuti che galleggiano o si trovano sotto il pelo dell’acqua.

Una delle classiche ‘vergogne’ che, anche in periodo di Coronavirus non si riescono a debellare, con l’ignoranza di molte persone che continua ad imperversare, ovviamente non solo a Sanremo. Ora sarà importante, oltre a verificare chi continua a gettare l’immondizia nel torrente, provvedere anche alla rimozione della stessa, per evitare problemi ulteriori.