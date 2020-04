Coronavirus: torna a crescere il numero dei decessi in provincia di Imperia, un morto nelle ultime 24 ore

Torna a crescere il numero dei decessi di persone positive al Covid-19 nelle strutture sanitarie della ASL 1 Imperiese. Si tratta di un uomo di 69 anni, con patologie pregresse, originario della provincia di Imperia e ricoverato presso l'Ospedale di Sanremo.



Il paziente è morto nelle ultime 24 ore, dopo che nella giornata di ieri, alle ore 13, per la prima volta non si erano registrati decessi. Quindi dopo due giorni, sale di un'unità, il numero dei morti nelle strutture ospedaliere della provincia di Imperia, arrivando a 158 deceduti dall'inizio dell'emergenza Coronavirus.



Secondo gli ultimi dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, rilasciati ieri sera, in provincia di Imperia ci sono 935 persone positive al Covid-19, sulle 4904 su scala regionale. Nelle strutture sanitarie della ASL 1 imperiese risultano 142 pazienti ospedalizzati, 15 in terapia intensiva. I nuovi dati aggiornati ad oggi, domenica 26 aprile, saranno rilasciati come di consueto nel tardo pomeriggio.