Emergenza Coronavirus - Triora rinuncia alla tradizionale processione verso il Monte nata dal voto del 1756 (foto)

Come tutti gli abitanti dell’alta valle Argentina sanno, la seconda domenica dopo Pasqua ha luogo la processione verso il monte, trasportando il gruppo statuario della Madonna della Misericordia, la croce nera ed il crocifisso. Ciò in adempimento ad un antico voto del Parlamento triorese in data 29 novembre 1756.

La ricorrenza non ha potuto essere rispettata, a causa delle misure che vietano assembramenti e chiedono il rispetto delle regole di distanza sociale tra le persone. Nonostante questo e nel rispetto delle norme nazionali, il sacerdote don Rosario ha voluto celebrare la santa messa senza fedeli nella collegiata, poi ha ripercorso il lungo cammino verso il monte, insieme al sindaco di Triora, Massimo Di Fazio. Al termine il parroco ha impartito la benedizione ai campi ed alle case sottostanti.



Un momento molto atteso per tutta la comunità che quest'anno non ha potuto prendere parte alla cerimonia terminata, recitando l’antico esorcismo, roteando la croce e poi cospargendo le fasce attorno alla chiesetta di acqua benedetta. Tutto questo si è svolto nel suono delle campane della collegiata. La cerimonia è stata ripresa dal vicesindaco Gianni Nicosia, che la riproporrà quanto prima sui social unico mezzo per gli abitanti del paese per poter rivivere questo antico rito che fa parte della storia di Triora.