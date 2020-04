Martedì sera cucinate in diretta con noi a '2 ciapetti con Federico'. Ecco le ricette e gli ingredienti

Appuntamento speciale martedì 28 Aprile, con inizio in diretta alle ore 20:30, per la nuova puntata di '2 ciapetti con Federico'. La serata, intitolata 'Intrecci', sarà dedicata al tema del vino e della cucina. Il conduttore Federico Marchi sarà in compagnia di 4 protagonisti del Ponente Ligure con le loro eccellenze.

Sarà infatti virtualmente creata una tavolata a distanza per cucinare e degustare alcuni dei vini del ponente ligure. Durante la trasmissione, che vedrà anche la partecipazione di Andrea Li Calzi autore della rivista Lavinium, cucineranno gli Chef Paolo Quartero de Il Gabbiano di Alassio, e Vincenzo ed Alessandro Chef e Sommelier del Ristorante A Grillo di Imperia, mentre le Cantine Lupi e Berry and Berry abbineranno le loro proposte ai piatti realizzati.



Sarà possibile intervenire da casa scrivendo commenti alla diretta Facebook, ma soprattutto si potrà cucinare in contemporanea agli chef. Queste di seguito le due ricette che saranno realizzate con i relativi ingredienti necessari:

PIATTO 1

Per le orecchiette verdi serviranno 250 g semola e 80 g salsa basilico. Per il condimento: 1 calamaro da 70 g, 4 asparagi, 3 baccelli di fave, 20 g zenzero, 1 limone, 1 acciuga sotto sale, 1 spicchio d aglio, peperoncino, 50 g olive taggiasche disidratate.

PIATTO 2

Un rombo chiodato 2/2,5 kg, 1 kg trombette di Albenga, 1 spicchio d’aglio, olio extravergine di oliva, 1 mozzarella di bufala, bottarga di muggine, basilico fresco.

