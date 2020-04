“Libri e attività per bambini” con Noemi D'Amore: oggi prepariamo la scatola dei tappi

Cari Genitori,

conoscete Maria Tecla Artemisia Montessori? Fu una donna che dedicò la sua vita ai bambini, attenta educatrice e pedagogista, che credeva fortemente nel rispetto verso ogni individuo, ad ogni età. Proprio per questo, ideò una tipologia d’ambiente a misura di bambino, dove anche i più piccoli potevano muoversi in autonomia. È sua la celebre frase: “aiutami a fare da solo” ed è il punto cardine della sua pedagogia: ovvero porre il bambino nella condizione di poter esprimere sé stesso, attraverso il gioco e gli spazi.

Sono innumerevoli le attività ispirate al metodo Montessori, e quella che vi propongo oggi è proprio una di queste!

La scatola dei tappi

materiale

6 bottigliette di yogurt, o altri barattoli di plastica con tappi grandi

1 scatola di cartone, tipo quella delle scarpe

Fogli bianchi e cartoncino

Pittura, colla, forbici

procedimento

Ritagliare la parte alta delle bottigliette, in modo da conservare intatto il punto dove si avvita il tappo.

Prendere la scatola, capovolgerla, e creare sul fundo 6 fori, dove si andranno ad infilare le parti appena tagliate delle bottigliette di yogurt.

Colorare i tappi: in base all’età dei bambini, si potranno usare più o meno colori, forme diverse, simboli, numeri, etc.

A questo punto, creare le tessere per il gioco:

incollare i fogli bianchi sul cartoncino e disegnare vari schemi in base alla scelta che si è fatta nel colorare i tappi.

I bambini dovranno avvitare i tappi seguendo lo schema della tessera oppure inventandone di nuovi!

Aspetto pedagogico

Questa attività offre molteplici spunti educativi in base a come vengono costruiti i tappi e quindi gli schemi.

Per i bambini più piccoli, infatti, si potrà decidere un approccio esclusivamente cromatico, sviluppando così la coordinazione visivo-manuale, ma si possono anche utilizzare tappi con forme geometriche di base per un insegnamento più didattico, mirato, ad esempio, all’età pre-scolare.

Il movimento che farà il bambino per avvitare il tappo, sarà un ottimo esercizio per lo sviluppo della manualità, mentre l’osservazione delle schede permetterà di acquisire una maggiore concentrazione e coordinazione. Inoltre, si potrà lavorare sulla capacità di memorizzare gli schemi, sviluppare il senso di indipendenza, dato dal poter verificare in autonomia la correttezza dello schema, e quindi migliorare l’autostima.

Ricordate, inoltre, di accompagnare il bambino alla scoperta di questo nuovo gioco, pronunciando il nome dei colori, ad esempio, e spiegandogli quello che accade: sarà un modo per condividere insieme il momento ludico e per prestare la giusta attenzione affinché i tappi non vengano portati alla bocca!

La “scatola dei tappi” è un’attività completa che può trasformarsi in un bel passatempo anche al ristorante o in queste lunghe giornate in casa!

Un caro saluto da Tata Noemi e dalla pagina Facebook “Libri e attività per bambini”.