Ventimiglia: scomparsa di Ersilio Montessoro, il ricordo e il cordoglio dei suoi concittadini

“Con una semplice benedizione impartita sul sagrato della Cattedrale di Ventimiglia Alta da parte del Parroco don Luca Salacca, nel pomeriggio di sabato 25 aprile, è stato dato l’ultimo saluto al concittadino Ersilio Montessoro deceduto nella sua residenza in frazione Ville all’età di 92 anni.

Riposa in pace dopo una vita di intenso lavoro nel settore floricolo nonché di impegno di buon padre di famiglia, assieme alla consorte signora Lina per soddisfare la passione dei pargoletti in crescita adibì a campo da tennis e giochi una parte del proprio terreno. La fase comunale dei Giochi della Gioventù per il 1973 si disputò in zona Ville e nacque un buon vivaio di giocatori tuttora attivi al Circolo di Ventimiglia e dintorni. L’avvenimento è riportato con la foto nel volumetto ‘La storia del Tennis Club Ventimiglia’ (dal 1972 al 1979) a cura di Eduardo Raneri per le edizioni Alzani di Pinerolo. Ai figli di Ersilio, nell’ordine Sergio, Piero e Paolo con le rispettive famiglie, nipoti, amici e conoscenti rivolgiamo il nostro affettuoso pensiero”. (e.r.)