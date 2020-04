Sanremo: è stato smarrito in strada San Giusto il gatto Mimì, l'appello dei proprietari

"Abbiamo smarrito un gattino bianco e grigio con delle macchie rosa sulle orecchie, si chiama Mimì ed ha circa 1 anno. Lo abbiamo visto per l'ultima volta ieri pomeriggio (25 aprile). Si è perso in strada San Giusto, corso Inglesi lato foce. Per chi lo avvistasse può telefonare al numero 338 9463944".