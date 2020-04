Un 25 Aprile virtuale per Montalto Carpasio: diffusi due video per la 75ª Festa della Liberazione

“Questo è un periodo in cui per preservare la nostra e l’altrui salute siamo costretti a rinunciare a molte delle nostre libertà".



Inizia così il videomessaggio di Mariano Bianchi sindaco di Montalto Carpasio per il 25 aprile, 75ª Festa della Liberazione. Quest'anno per l'emergenza Coronavirus, le cerimonie si terranno solo con pochissimi rappresentanti delle istituzioni, rispettando le misure di distanziamento sociale ed evitando assembramenti di persone.



IL MESSAGGIO DEL SINDACO MARIANO BIANCHI





Nonostante questo, anche nel piccolo borgo della Valle Argentina, dove la Festa della Liberazione ha avuto sempre un profondo valore nella comunità, l'amministrazione comunale ha voluto realizzare una commemorazione virtuale con tanti momenti che facciano riflettere. Due i video realizzati per il 25 aprile, uno con il pensiero del sindaco Mariano Bianchi e l'altro, caratterizzato da più momenti di riflessione.IL VIDEO REALIZZATO PER IL 25 APRILE 2020Per questo secondo video sono stati coinvolti lo scrittore Gipo Anfosso che ha letto Erri De Luca e ricordato il padre, partigiano, nome di battaglia 'Pavia'; poi è stato inserita l'esibizione del coro 'Con Claudia' di Imperia che ha interpretato 'Ave Maria' di Fabrizio De André; la testimonianza di un partigiano deceduto, Carlo Trucco, nome di battaglia 'Girasole'; la chiusura è stata affidata ad uno scritto di Piero Calamandrei, politico ed accademico toscano, nonchè tra i fondatori del Partito d'Azione.Un 25 aprile decisamente diverso, ma proprio nella sua singolarità il primo cittadino di Montalto Carpasio ha sottolineato quanto quest'oggi sia fondamentale ricordare: "Cose che ritenevamo scontate come poter uscire, vedere gli amici, andare al ristorante, lavorare, in questo momento ci mancano. Questo 25 aprile assume ancora un valore più profondo. E’ difficile fare paragoni. Sono ormai molti anni che i nostri padri, nonni e bisnonni hanno combattuto per darci la libertà con cui noi siamo cresciuti ed abbiamo vissuto. Ora a 75 anni di distanza ce ne sentiamo nuovamente privati. Questo ci deve far riflettere per capire il vero valore della liberà e la facilità con cui la si può perdere"."Mentre ci si allontana nel tempo da quel fatidico 1945 il rischio di dimenticare diventa sempre più grande. La memoria va mantenuta ed alimentata perchè i partigiani ormai troppo in là con gli anni ci stanno lasciando uno a uno. Paradossalmente la pandemia colpisce di più gli anziani e così la memoria assume un valore ancora più inestimabile" - aggiunge Bianchi."E’ per questo che risulta importante essere in tanti a partecipare virtualmente a questa ricorrenza. Che questo 25 aprile possa aiutarci a ricordare che nulla nella vita è scontato e che dobbiamo lavorare ogni giorno per mantenere la nostra libertà. Buon 25 aprile e buona libertà a tutti” - conclude il sindaco di Montalto Carpasio.