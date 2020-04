Un 25 aprile diverso anche a Taggia: una giornata per non dimenticare l'importanza della Costituzione e della Libertà

Un 25 aprile diverso, quello che ha caratterizzato stamattina Taggia. L'assenza della popolazione e la sola presenza di due rappresentanti istituzionali non ha reso meno significativa la cerimonia. La Festa della Liberazione in questo comune rappresenta da sempre un momento molto sentito per tutta la comunità.



Stamani la vicesindaco Chiara Cerri, accompagnata da Massimo Corradi, presidente dell'ANPI Arma Taggia e Valle Argentina, hanno posto una corona per rendere omaggio ai tanti caduti che hanno sacrificato la propria vita per la liberazione dell'Italia dal regime nazifascista. "Per celebrare il 25 Aprile in un momento così difficile per il nostro Paese, abbiamo deciso di tenere un “profilo basso”, in segno di rispetto per le migliaia di vittime del Covid-19 e per gli amministratori e il personale del Comune di Taggia e della Valle Argentina, trovatisi d’improvviso in una situazione particolarmente delicata proprio a causa del virus. Ma “profilo basso” non significa assenza! Anzi!" - spiega il presidente dell'ANPI locale, Massimo Corradi.



"La nostra Associazione, pur con il rammarico di non aver potuto organizzare il Concorso per le scuole medie intitolato alla memoria del comandante Erven (Bruno Luppi), rinviato al prossimo anno, vive questo 25 Aprile con profonda partecipazione e vuol testimoniare la propria presenza e ribadire l’importanza di ricordare i Partigiani che hanno lottato per liberare l’Italia dal nazifascismo, di commemorare i “morti per la libertà”, cioè le vittime di quella Guerra (non già i morti per imporre la dittatura, cioè i carnefici), di custodire la Costituzione e, con essa, la democrazia, contro il pericolo di nuove derive autoritarie" - aggiunge.



"La nostra Costituzione è tutta profondamente antifascista: ogni sua disposizione rappresenta l’esatto contrario di ciò che fu il fascismo. - prosegue il rappresentante locale dell'ANPI - Le parole democrazia e fascismo sono termini radicalmente inconciliabili, così come le parole democrazia e pari dignità sono inconciliabili con ogni forma di razzismo. Se questo nostro popolo studiasse di più la storia, e avesse la memoria meno corta, non vi sarebbe bisogno di ribadirlo ogni volta".



"Ricordiamo un solo esempio: il 18.9.1938 Benito Mussolini preannunciò a Trieste, in piazza Unità d’Italia, l’imminente promulgazione delle leggi razziali sul territorio italiano (R.D. 17.11.1938). Durante quel discorso, il duce pronunciò fra l’altro le seguenti parole: 'Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni, o peggio, a suggestioni, sono dei poveri deficienti ai quali non sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà'. - rimarca Corradi - Qui il “duce” rivendicò con orgoglio il suo personale impegno di elaborazione di un disegno razzista e il fatto di averlo ideato prima di Hitler. Mussolini fu davvero il primo governante europeo a varare – nel 1937 – una legge dello Stato contro le convivenze miste bianco-nero in colonia. Fu sempre lui a varare l’1 e il 2.9.1938 i provvedimenti contro gli stranieri ebrei e gli studenti ebrei più gravemente persecutori di quelli fino ad allora emanati dal Führer".



"Gli storici ormai concordano sul fatto che la legislazione razzista del 1937-1938 fu il punto di arrivo di un processo maturato dentro il fascismo e alimentato dal fascismo. Quindi, è doveroso stigmatizzare l’ennesimo goffo tentativo di trasformare la festa di Liberazione nella giornata per ricordare i caduti di tutte le guerre e del Covid 19 con la canzone del Piave in luogo di Bella ciao. Bella Ciao è, e resterà, l’inno non solo dell’ANPI, ma di tutti gli Italiani liberi, qualunque sia la loro idea politica, purché rigorosamente antifascista. Quest’anno la canteremo “sottovoce”, ma con immutate intensità ed emozione, in nome della Resistenza, in cui affonda le sue radici la nostra Costituzione, che – come scriveva Piero Calamandrei, 'È la carta della propria libertà, la carta, per ciascuno di noi, della propria dignità d’uomo'" - conclude Massimo Corradi.



Anche a distanza il sindaco Mario Conio, confinato in casa per il decorso della malattia ha voluto esprimere vicinanza attraverso la sua pagina Facebook ed ha ricordato l'importanza che assume questo 25 aprile soprattutto se rapportato all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo: "Un commosso ringraziamento ai partigiani ancora tra noi,ed ai loro familiari, autentici protagonisti e testimoni di ciò che realmente è stato il 25 aprile. A loro si leva forte il mio ringraziamento, che deve essere un ringraziamento collettivo. Se noi oggi possiamo interrogarci sul senso più profondo della parola libertà e democrazia lo dobbiamo a chi, come loro, ha avuto il duro destino di vivere, lottare, per fortuna sopravvivere, in un’epoca caratterizzata da guerre, dittature, miseria".



"Anche loro oggi, avrebbero dovuto essere con noi presso i nostri monumenti. Invece no. - sottolinea il primo cittadino - Oggi nessuno si potrà radunare intorno ai nostri monumenti per rendere una sentita preghiera. Oggi, dopo 75 anni da quei drammatici eventi, forse senza saperlo, ci stiamo trovando a vivere un’altra guerra. Una guerra inaspettata, a cui non eravamo pronti, subdola, contro un nemico che non puoi guardare negli occhi, che magari, si annida in una persona a te cara. Con quale spirito dobbiamo affrontare questa guerra? Con quale animo ci dobbiamo a lei misurare? Quando finalmente potremo riuscire dalle nostre case chiediamolo ai nostri partigiani, parliamo con loro, traiamo insegnamento dalla loro esperienza".

"Quali sono stati i valori più autentici che hanno mosso i nostri partigiani? - si interroga Conio - La sete di libertà, la voglia di uguaglianza sociale, il desiderio di ciascuno di loro di incidere direttamente e positivamente sul loro destino e su quello della società loro contemporanea. I nostri partigiani sono stati uomini e donne che hanno saputo scegliere, che, tra il coraggio dell’agire ed il conforto del non schierarsi hanno fatto la scelta più scomoda, ma certamente quella più giusta. Oggi anche noi, con le dovute differenze, siamo chiamati a atteggiamenti coraggiosi e responsabili".

"Tutti noi, siamo stati toccati dall’emergenza covid-19. Giocoforza stanno mutando le nostre abitudini di vita, siamo privati di libertà che parevano del tutto insite nel nostro modello sociale. Oggi non ci è data la possibilità di agire liberamente, di muoverci, dobbiamo giustamente adeguarci a regole comportamentali che ci privano delle nostre libertà individuali. Ciò ci appare del tutto innaturale, proprio perché il concetto di libertà è oramai nostro patrimonio collettivo".



"La libertà non è però un concetto scontato e banale, la libertà non è dovuta, oggi ce ne stiamo drammaticamente rendendo conto. Quindi, oggi, anche nella solitudine delle nostre case, dedichiamo qualche minuto a tutti quegli uomini e donne che 75 anni fa hanno scelto, hanno deciso di mettersi in gioco. Il loro impegno e sacrificio ci ha portato in dote quella libertà che oggi tanto ci manca" - conclude il sindaco di Taggia Mario Conio.