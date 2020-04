Coronavirus e agevolazioni sulle imposte: a Taggia, i consiglieri de 'Il Passo Giusto' chiedono un consiglio comunale

"Riteniamo essenziale la convocazione di un consiglio comunale per adeguare l'assetto normativo alle agevolazioni che si vorranno applicare, per non correre il rischio di avere la soluzione, ma non la norma per poterla applicare".

"Su tasse e tributi vogliamo inoltre poter analizzare la possibilità che il Comune intervenga con fondi propri per mettere in atto una forma di restituzione o rimborso che dir si voglia. - aggiungono dalla minoranza - Per semplificare, affinché il concetto sia chiaro, vorremmo studiare la percorribilità di una sorta di partita di giro, per cui, alla fine dei conti, ciò che dovrà versare il contribuente risulti decurtato rispetto al dovuto. Sindaco, abbiamo voglia di partecipare, per poter dare il nostro contributo in questo momento di difficoltà in cui dobbiamo essere tutti più vicini".