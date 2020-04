Per l'emergenza coronavirus, i ringraziamenti alla squadra di Protezione Civile di Ventimiglia

“La squadra di Protezione Civile di Ventimiglia lavora senza sosta dal 11 marzo, volontari che senza mai lamentarsi hanno fatto e fanno tutto quello che si può, forse anche di più”. Ad informarne è la responsabile del gruppo intemelio Sabina Camarda che spiega: “Questi volontari sono rispettosi, una famiglia, uniti sempre, anche nelle difficoltà importanti. Come loro referente ne sono estremamente orgogliosa e fiera, ma soprattutto grata. Grata perché l’amore di questi volontari nella loro missione supera altamente qualsiasi ostacolo. È un onore per me lavorare con queste splendide persone".



"Pubblicamente ringrazio: Davide, Stefano, Alberto, Adelina, Maurizio, Antonio, Luca, Gianpiero, Walter, Erica, Simone V. e Sonia, Simone S., Angelo, Giuseppe e Dorina, Giuseppe e Giulia, Giuseppe F., Angelo F., Philippe, Teresa, Sergio, Gino, Mario, Marco e Matias, Rebecca, Patrizia, Alessio, Christian, Daniele, Lorenzo, Augusto, Sandro. Grazie di cuore ragazzi, come sempre fiera di voi”.