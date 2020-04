Emergenza Coronavirus: il Sindacato Italiano Baneari dona vaporizzatore alla Croce d'Oro di Cervo/Imperia

Un vaporizzatore professionale, fondamentale per sanificare le ambulanze e gli ambienti è stato donato alla Croce d'Oro Onlus di Cervo/Imperia. Un gesto di generosità arrivato dal SIB Sindacato Italiano Balneari sezione del Golfo Dianese e dal presidente provinciale Fabio Viale.



"Grazie per questo dono. Nonostante l'incertezza per l'estate che verrà, questa categoria ha deciso di contribuire concretamente alla battaglia contro il Coronavirus omaggiando la nostra associazione di questo vaporizzatore utile a garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori. Al SIB del Golfo Dianese va il nostro ringraziamento".