Emergenza Coronavirus: 17 morti in Liguria, calo tra i decessi e gli ospedalizzati nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono sensibilmente calati i decessi in Liguria, passando dai 29 morti di ieri ai 17 di oggi. Nella ASL 1 Imperiese, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza non è deceduto neanche un paziente nelle ultime 24 ore, tra quelli ricoverati presso le strutture ospedaliere.



Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, crescono invece i dati sui test effettuati, 41125 (1562 più di ieri) ed anche sui positivi che salgono di 32 unità arrivando a quota 4904 persone. Di queste 935 sono in provincia di Imperia, 10 in più rispetto a ieri e al secondo posto per contagiati su scala regionale. Il primato spetta a Genova con 2771 persone, seguono Savona con 809 casi e La Spezia con 382 casi. Rimangono 7 casi in fase di verifica.



Diminuiscono gli ospedalizzati in tutta la Liguria: sono 842 pazienti dislocati nelle diverse strutture sanitarie e di questi 83 sono in terapia intensiva. Un trend che interessa anche la nostra ASL 1 imperiese, con 142 pazienti ospedalizzati, 15 in terapia intensiva e rispetto a ieri 3 persone in meno.



Infatti, salgono i numeri delle persone clinicamente guarite (asintomatici positivi e domicilio) arrivando ad essere 1471, 36 più di ieri. Così, come i guariti con 2 test consecutivi negativi, oggi 1304, ben 79 in più rispetto a venerdì. In lievissima crescita anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, 2591, uno in più.



Infine, netto calo tra le persone in sorveglianza attiva che passano da 2596 a 1860. Il dato rimane invariato nella ASL 1 a 170 persone.