Emergenza Coronavirus: ad Ospedaletti, guanti e mascherine donati alla polizia locale

La Polizia Locale di Ospedaletti ha ricevuto in regalo guanti e mascherine. Un gesto nato dalla generosità del supermercato Conad e di Diego De Sterlich.



"Un ringraziamento sincero per aver donato questi dispositivi di protezione individuale così preziosi per poter svolgere in piena sicurezza il lavoro in questo periodo emergenziale" - hanno fatto sapere dalla polizia cittadina della città delle rose.