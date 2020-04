Donati saturimetri al Centro Regionale Fibrosi Cistica con sede al Gaslini di Genova

A seguito dell'evento ‘Diversamente Rally’, ideato dal pilota Luca Fidale (portacolori Lega Italiana Fibrosi cistica) e Luca Oggero, svoltosi sul piazzale di Porto Sole a Sanremo questo autunno, in cui i ragazzi disabili di diverse onlus hanno potuto provare l'ebrezza di un giro in auto da corsa, è stata raccolta una cifra tale da consentire l'acquisto di saturimetri per il Centro Regionale Fibrosi Cistica con sede al Gaslini di Genova.

Gli organizzatori hanno potuto donare questi importanti strumenti medicali grazie all'enorme successo di una manifestazione giunta alla quinta edizione.

I medici, i pazienti e la lega italiana fibrosi cistica ci tengono a ringraziare la 3FCOMPETITION, Lions Club, Host Sanremo, Scuderia dei Fiori e Liqui Moly, da qualche anno al loro fianco in questa importante corsa.



Nella foto i dottori Castellani, Cresta e Casciaro responsabili del centro regionale Fibrosi Cistica del Gaslini