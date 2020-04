Coronavirus: supporto della SIB Confcommercio del Golfo Dianese alla CRI, i ringraziamenti

Il Presidente del Comitato di Diano Marina della Croce Rossa Italiana Augusto Arduino, unitamente al Consiglio Direttivo, ai Dipendenti e a tutti i Volontari, ringrazia la SIB Confcommercio del Golfo Dianese e tutti i suoi Soci nel nolleggio di un sanificatore e per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale.



"Con un congruo contributo - spiega Arduino - la Sib Confcommercio ci sta supportando per il noleggio di un diffusore di ozono necessario per la sanificazione degli automezzi e dei locali della sede, procedure indispensabili per la salvaguardia e tutela di tutti in questa emergenza coronavirus. In parte contribuendo all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari agli operatori che svolgono quotidianamente attività in ambulanza”.